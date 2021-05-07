Лавров сообщил, что встреча лидеров "пятерки" СБ ООН зависит от ситуации с пандемией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условие, при котором возможно проведение саммита "пятерки" Совета Безопасности ООН (СБ ООН).

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условие, при котором возможно проведение саммита "пятерки" Совета Безопасности ООН (СБ ООН).

По словам главы МИД России, встреча лидеров "пятерки" возможна, если ситуация с пандемией коронавируса улучшится. Об этом Лавров сообщил на онлайн-заседании Совета Безопасности.

"Президент (РФ Владимир. — Прим. ред.) Путин выдвинул инициативу о созыве саммита лидеров "пятерки". Рассчитываем, что удастся воплотить ее в жизнь после нормализации эпидемиологической ситуации в мире", — сказал Лавров.

По мнению министра, постоянные члены СБ ООН должны сыграть ключевую роль, чтобы начать открытый диалог по наиболее острым проблемам.