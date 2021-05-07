Муж уральской блогерши задушил жертву и прятал тело дома

Супруг Instagram-блогерши Кристины Журавлевой, чье тело нашли под Екатеринбургом, задушил ее и несколько дней прятал тело дома.

Супруг Instagram-блогерши Кристины Журавлевой, чье тело нашли под Екатеринбургом, задушил ее и несколько дней прятал тело дома.

На протяжении четырех дней мужчина не решался избавиться от трупа жены, заявил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Затем он арендовал автомобиль и вывез мертвую возлюбленную к оживленной трассе М-5 "Урал".

Тело блогерши обнаружил водитель, который остановился на обочине. Погибшая лежала в 10 метрах от дороги. После этого мужчина сообщил в правоохранительные органы. Долгое время установить личность девушки не удавалось, поскольку на нее не было ориентировок. Но после того, как муж убитой заявил в полицию, стало ясно, что жертва — Кристина Журавлева.