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18:40   7 Мая 2021
Политика

Шахтеры съедутся в Киев на акцию протеста 12 мая

Шахтеры съедутся в Киев на акцию протеста 12 мая

Сотрудники всех государственных шахт Украины планируют начать бессрочную акцию протеста в Киеве.

Старт забастовки намечен на 12 мая. Шахтеры будут требовать от правительства повышения заработной платы, а также ликвидации задолженностей по оплате труда.

"Шахтеры со всех регионов государственных шахт приедут в Киев. Они собираются приехать на неопределенное время для решения конкретных поставленных вопросов", — заявил член комитета Верховной рады по энергетике Михаил Волынец.

Кроме того, чиновник подчеркнул, что государственные компании задолжали своим сотрудникам 2 миллиарда гривен. Ожидается, что подобные акции будут проходить и в региональных центрах, резюмировал он.

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#украина #забастовка #шахтеры

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