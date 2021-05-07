Шахтеры съедутся в Киев на акцию протеста 12 мая

Сотрудники всех государственных шахт Украины планируют начать бессрочную акцию протеста в Киеве.

Сотрудники всех государственных шахт Украины планируют начать бессрочную акцию протеста в Киеве.

Старт забастовки намечен на 12 мая. Шахтеры будут требовать от правительства повышения заработной платы, а также ликвидации задолженностей по оплате труда.

"Шахтеры со всех регионов государственных шахт приедут в Киев. Они собираются приехать на неопределенное время для решения конкретных поставленных вопросов", — заявил член комитета Верховной рады по энергетике Михаил Волынец.

Кроме того, чиновник подчеркнул, что государственные компании задолжали своим сотрудникам 2 миллиарда гривен. Ожидается, что подобные акции будут проходить и в региональных центрах, резюмировал он.