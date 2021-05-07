Сатановский включился в дискуссию о российском статусе сверхдержавы

Статус великой державы зависит не от экономики и наличия военных баз по всему миру, а от военного – и в первую очередь от ядерного – потенциала. И это как раз про Россию.

Статус великой державы зависит не от экономики и наличия военных баз по всему миру, а от военного – и в первую очередь от ядерного – потенциала. И это как раз про Россию.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал известный российский политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский, комментируя мнение эксперта издания Focus Томаса Егера о том, что Россия сохранит и закрепит за собой статус сверхдержавы, благодаря гиперзвуковой ракете «Циркон» и беспилотному подводному аппарату «Посейдон».

«Очередная дискуссия на Западе: можно ли считать Россию великой державой. Баз за рубежом мало, союзников тем более, экономика… ну — не самая идеальная у нас экономика», — пишет по этому поводу Сатановский.

В том, что касается медицины, науки и образования, цитирует политолог мнение западных экспертов, в России еще используют остатки советского наследия, космическая программа чихает и с демократией «сплошные проблемы. Разве что еще остались «остатки» оборонного потенциала – ядерные силы сдерживания и хорошие Вооруженные силы.

Предлагая порассуждать над этим вопросом с точки зрения России, Сатановский задается вопросом, надо ли Москве придерживаться той же стратегии, что и американцы, у которых союзники и военные базы по всему миру, а сама Америка – за океаном и граничит только с Канадой и Мексикой.

Амбиции у американцев большие и лезут они гуда только можно, но их стратегия не приносит ощутимых результатов, отмечает эксперт.

«Как раз сейчас они окончательно войска из Афганистана выводят, де-факто проиграв войну талибам, о победах над которыми за последние двадцать лет сказано было столько… Не Вьетнам, конечно, уйдут без такого позора, как тогда, но для всего региона это означает, что на них полагаться нельзя по определению. Еще аукнется это им. И сильно», — уверен Сатановский.

Зачем же России копировать такую стратегию? Тем более, что Россия – самая большая страна в мире и граничит с Европой, с Ближним, Средним и Дальним Востоком, а через полярные моря – с США и Канадой. России хватает своих территорий для проведения военных маневров, в отличие от тех, кто проводит учения в чужих странах.

«Что до баз… Где надо, они у нас возникают. А коллекционировать их, как дорогие игрушки — зачем? Да и с союзниками так же. Ну, был у нас Варшавский договор, большая часть членов которого теперь в НАТО. И что? Пускай теперь американцы их содержат. Толку от них нам было немного. А им будет еще меньше», — рассуждает политолог.

В том, что касается российской экономики и всего остального, раскритикованного западными экспертами, Сатановский соглашается, но тут же отмечает, что статус сверхдержавы зависит не от этих факторов, а исключительно от военного потенциала.

«Великая держава может что угодно себе позволить, потому что ей за это ничего не будет. Воевать с ней себе дороже. И вот это как раз мы и есть», — подчеркнул эксперт.

В заключение же Сатановский отмечает, что было бы неплохо для России восстановить все, что она потеряла за последние три десятилетия, но на Западе этому вряд ли обрадуются.