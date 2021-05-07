Малайзийский Boeing MH370 мог рухнуть из-за "депрессивного" пилота

Исследование аэрокосмического инженера Ричарда Годфри показало, что пилот пропавшего в 2014 году "боинга" мог намеренно уничтожить судно.

Исследование аэрокосмического инженера Ричарда Годфри показало, что пилот пропавшего в 2014 году "боинга" мог намеренно уничтожить судно.

Специалист выдвинул соответствующее предположение после изучения траектории полета лайнера в день трагедии. По ней видно, как пилот выстроил маршрут таким образом, чтобы не было понятно, где в итоге рухнет самолет.

Как утверждают другие эксперты, на подобный поступок мужчину могло толкнуть депрессивное состояние, в котором он якобы пребывал до трагедии. Сейчас соответствующая информация также проверяется.

Малайзийский Boeing MH370 бесследно исчез в 2014 году, пишет sm.news. В январе 2015 года все пассажиры лайнера и его экипаж были официально признаны погибшими.

Помимо Boeing MH370 в 2014 году потерпел крушение Boeing рейса MH17 в небе над Донецком. По данным телеканала 360tv.ru, приговор обвиняемым по этому делу не вынесут до конца 2021 года.