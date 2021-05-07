"Побежали отказываться": Милов осудил россиян за их нежелание спонсировать ФБК

Соратник Алексея Навального Владимир Милов просит россиян не прекращать материальную поддержку организации блогера.

Соратник Алексея Навального Владимир Милов просит россиян не прекращать материальную поддержку организации блогера.

"Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) (НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) не намерен отказываться от денежной поддержки со стороны россиян. На очередном стриме на YouTube-канале Милов упрекнул аудиторию за то, что некоторые пользователи перестали донатить ФБК, передает "ПолитЭксперт".

"Те из вас, кто побежал отказываться от спонсорства канала, боятся, что у вас найдут книжку с автографом при обыске, — ребята, это преждевременно. По спонсированию YouTube не может быть никаких юридических вопросов. Эту информацию власти не могут легально получить", — пояснил он.

Милов призвал россиян не прекращать пожертвования для команды Навального, которая почти в полном составе переехала за рубеж. По его словам, пользователям Сети не стоит опасаться каких-либо угроз из-за публичной поддержки.