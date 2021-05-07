Ежедневный прием душа может быть опасен для здоровья кожи

Некоторые люди принимают душ по нескольку раз в день, считая это полезным для гигиены тела. Однако у такого пристрастия к чистоте есть свои отрицательные последствия.

Некоторые люди принимают душ по нескольку раз в день, считая это полезным для гигиены тела. Однако у такого пристрастия к чистоте есть свои отрицательные последствия.

Британский специалист, известный под именем "доктор Крис", предупредил об опасности ежедневного приема душа. Его слова приводит издание Rai Al Youm.

По словам врача, частый прием душа может поспособствовать уничтожению полезных бактерий, обитающих на коже человека. Они способствуют улучшению состояния кожного покрова. Особый вред при этом наносится горячим душем. Антибактериальное мыло также может убить эти организмы.

"Это нарушает баланс микроорганизмов на коже и способствует появлению более агрессивных и устойчивых к антибиотикам организмов", — объяснил доктор Крис.

Душ также может привести к сухости кожи. Как утверждает дерматолог Шелби Хетарпал, ежедневное купание лишает кожу влаги.