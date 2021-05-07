Путин обсудил с узбекистанским коллегой вопросы борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым по вопросу сотрудничества в борьбе с распространением коронавируса.

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым по вопросу сотрудничества в борьбе с распространением коронавируса.

Лидеры двух государств также обсудили организацию производства вакцины против коронавируса на территории Узбекистана, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. Особое внимание уделено дальнейшему наращиванию совместных усилий по борьбе с пандемией коронавируса", — сказано в сообщении.

Помимо этого, глава Российской Федерации и лидер Узбекистана обменялись поздравлениями в связи с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.