Российским водителям перечислили восемь неочевидных причин для штрафа

Автомобилистам могут предъявить штраф за нарушение правил, о которых они и не догадывались, сообщили эксперты.

Автомобилистам могут предъявить штраф за нарушение правил, о которых они и не догадывались, сообщили эксперты.

Отсутствие хотя бы одного из зеркал на автомобиле влечет за собой штраф в размере 500 рублей. Кроме того, водитель лишается права управления транспортным средством до исправления неисправности, сообщили эксперты портала Autonews.ru. Пересечение парковочных линий также является нарушением, за которое придется заплатить 500 рублей.

Крупный штраф в размере 2 500 рублей грозит за парковку под знаком "Парковка только для резидентов". Нельзя оставлять машину на островках безопасности и на треугольниках при въезде во двор. Парковка без номерного знака тоже является нарушением.