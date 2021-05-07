Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:57   7 Мая 2021
Общество

Российским водителям перечислили восемь неочевидных причин для штрафа

Российским водителям перечислили восемь неочевидных причин для штрафа

Автомобилистам могут предъявить штраф за нарушение правил, о которых они и не догадывались, сообщили эксперты.

Отсутствие хотя бы одного из зеркал на автомобиле влечет за собой штраф в размере 500 рублей. Кроме того, водитель лишается права управления транспортным средством до исправления неисправности, сообщили эксперты портала Autonews.ru. Пересечение парковочных линий также является нарушением, за которое придется заплатить 500 рублей.

Крупный штраф в размере 2 500 рублей грозит за парковку под знаком "Парковка только для резидентов". Нельзя оставлять машину на островках безопасности и на треугольниках при въезде во двор. Парковка без номерного знака тоже является нарушением.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#водители #автомобили #штрафы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров