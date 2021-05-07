Замглавы МВД Украины попал в курьезную ситуацию с котом на телевидении

Заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко попал в смешную ситуацию в эфире местного ток-шоу "Народ против". Кот политика внезапно оказался в окне видеосвязи.

Заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко попал в смешную ситуацию в эфире местного ток-шоу "Народ против". Кот политика внезапно оказался в окне видеосвязи.

Питомец Геращенко спровоцировал курьезную ситуацию в прямом эфире канала "Украина 24". Замминистра внутренних дел участвовал в телепередаче, но ему помешал хвост кота в кадре. Политик попытался отмахнуться от него. Однако в итоге ему пришлось взять питомца на руки.

Геращенко показал кота зрителям и ведущим. Эпизод вызвал улыбки журналистов и самого гостя. Телеведущая умилилась присутствию пушистого питомца в кадре, а замминистра позднее убрал кота из поля зрения.