Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:57   7 Мая 2021
Политика

Замглавы МВД Украины попал в курьезную ситуацию с котом на телевидении

Замглавы МВД Украины попал в курьезную ситуацию с котом на телевидении

Заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко попал в смешную ситуацию в эфире местного ток-шоу "Народ против". Кот политика внезапно оказался в окне видеосвязи.

Питомец Геращенко спровоцировал курьезную ситуацию в прямом эфире канала "Украина 24". Замминистра внутренних дел участвовал в телепередаче, но ему помешал хвост кота в кадре. Политик попытался отмахнуться от него. Однако в итоге ему пришлось взять питомца на руки.

Геращенко показал кота зрителям и ведущим. Эпизод вызвал улыбки журналистов и самого гостя. Телеведущая умилилась присутствию пушистого питомца в кадре, а замминистра позднее убрал кота из поля зрения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#украина #геращенко #кот

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров