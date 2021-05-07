В Великобритании на прихожан мечети напали с камнями и яйцами

В одном из районов Лондона неизвестные совершили нападение на мусульман. Злоумышленники кидали в граждан яйца и камни.

В одном из районов Лондона неизвестные совершили нападение на мусульман. Злоумышленники кидали в граждан яйца и камни.

Нападение произошло в тот момент, когда мусульмане покидали мечеть. Очевидцы успели заметить в машине, из которой было совершено нападение, бритоголового мужчину и еще несколько человек.

Полиция Лондона проведет тщательное расследование инцидента, сообщил глава Исламского центра Илфорда Ахмад Нахваз. Расовая ненависть и исламофобия рассматриваются как предполагаемые причины нападения. В настоящее время нарушителей ищет полиция.