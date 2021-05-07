В ООН призвали мировые державы любой ценой избежать новой холодной войны

Ведущим мировым державам следует приложить усилия, чтобы любой ценой предотвратить скатывание к новой холодной войне, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Ведущим мировым державам следует приложить усилия, чтобы любой ценой предотвратить скатывание к новой холодной войне, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Очень важно избежать начала новой холодной войны, поэтому необходимо предотвратить геостратегическое разделение между странами, сообщил генсек во время встречи стран-членов ООН 7 мая.

Сепарация между ведущими мировыми державами может серьезно осложнить международное сотрудничество, когда оно очень необходимо.

Во время своего выступления Гутерреш сообщил о готовности работать над укреплением партнерства между странами в случае избрания его кандидатуры на следующий срок на пост генерального секретаря ООН.