Политолог Карнаухов прокомментировал возвращение Навальному статуса "узник совести"

Международная правозащитная организация Amnesty International приняла решение о возвращении Алексею Навальному статуса "узник совести", сообщило Reuters.

Международная правозащитная организация Amnesty International приняла решение о возвращении Алексею Навальному статуса "узник совести", сообщило Reuters.

По мнению доцента РАНХиГС Сергея Карнаухова, за этим стоят западные кураторы осужденного блогера. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей политолог предположил, что признание Навального "узником совести" может быть связано с отсутствием других инфоповодов о его личности.

"Зарубежные кураторы проекта "Навальный" в текущей ситуации, видимо, провели ревизию собственных возможностей и поняли, что для возвращения Навального в повестку, активизации международной полемики и выведения людей на улицу у них ничего не осталось", — пояснил эксперт.

Карнаухов отметил, что основатель "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) отбывает срок за экономическое преступление, поэтому признать его политзаключенным практически невозможно.

Статус "узник совести" был присвоен Навальному 17 января 2021 после его задержания в московском аэропорту, куда он прибыл из Германии. Спустя несколько дней Amnesty International отозвала свое решение, так как в видеороликах блогера, опубликованных ранее, нашли националистические высказывания.