Пандемия не остановила Жириновского от посещения блошиного рынка

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посетил блошиный рынок "Ретро" в разгар майских праздников. Он посмотрел выставку и прикупил сувениры в подарок однопартийцам.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посетил блошиный рынок "Ретро" в разгар майских праздников. Он посмотрел выставку и прикупил сувениры в подарок однопартийцам.

Рынок находится на территории бывшего завода "Кристалл". В конце апреля там разместили выставочные стенды к 75-летию Владимира Вольфовича. Для их оформления он на время предоставил памятные сувениры, подаренные ему Муаммаром Каддафи, Саддамом Хусейном и другими историческими личностями.

Среди экспонатов также есть артефакты, связанные с жизнью лидера партии. Посмотреть личную коллекцию Жириновского все желающие могут до 10 мая 2021 года.