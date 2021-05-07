Украинский политолог: Блинкен не привез Зеленскому приглашение на саммит НАТО

Украина может не рассчитывать на скорое вступление в Североатлантический военный блок, это стало ясно в ходе состоявшегося накануне визита в Киев главы Госдепартамента США Энтони Блинкена.

Украина может не рассчитывать на скорое вступление в Североатлантический военный блок, это стало ясно в ходе состоявшегося накануне визита в Киев главы Госдепартамента США Энтони Блинкена.

Такое мнение, выступая в эфире YouTube-канале «Капитал» высказал киевский политолог Дмитрий Джангиров, комментируя тот факт, что госсекретарь США Энтони Блинкен не передал в ходе визита украинскому президенту Владимиру Зеленскому приглашение на саммит НАТО, запланированный на ближайшее лето. Без ответа остался и вопрос о поставках Украине оружия, и о вступлении в НАТО.

При этом уже под конец визита Блинкена, Белый дом выступил с заявлением о действующей по отношению к Украине политике открытых дверей, добавил политолог. То есть, у каждого, кто выполнит ряд условий, соответствующих параметрам Североатлантического альянса, есть наст стать членом НАТО. Но это уже старая история, которая ничего не гарантирует, напомнил Джангиров.

«Более того, интересный момент – например, я предполагал возможность того, что Зеленский получит приглашение на летний саммит НАТО, где вроде бы должно рассматриваться ПДЧ (план действий по членству в НАТО). Во всяком случае, дискуссия может пройти по ПДЧ», — отметил эксперт.

Во всяком случае, по его словам, это предполагалась из заявлений Польши и стран Балтии после недавнего саммита с украинским президентом, который прошел 3 мая. При этом, когда лидеры Польши и прибалтийских государств говорят о том, что на саммите НАТО будет рассматриваться вопрос предоставления Украине ПДЧ, они как-то невнятно выражаются.

«То есть будет ли рассматриваться некий документ либо будет только дискуссия, ни к чему не обязывающая, обмен мнениями по этому вопросу. Но сам факт – Блинкен не привез такое приглашение Зеленскому», — заключил Джангиров.

Напомним, в ходе брифинга по итогам визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил журналистам, что темой его переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским, помимо «российской угрозы», стали евроатлантические перспективы Украины, а также необходимость реформ, призванных искоренить коррупцию и воплотить общие западные ценности.