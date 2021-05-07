«Русская семерка»: Сталинградцы неоднозначно восприняли переименование города

Население СССР неоднозначно встретило инициированный Никитой Хрущевым процесс «глобальной десталинизации». Не выступая с открытыми и демонстративными протестами, советские граждане все встретили развенчание культа личности Сталина с недовольством.

Население СССР неоднозначно встретило инициированный Никитой Хрущевым процесс «глобальной десталинизации». Не выступая с открытыми и демонстративными протестами, советские граждане все встретили развенчание культа личности Сталина с недовольством.

Свидетельства очевидцев переименования Сталинграда в Волгоград, а также мнение на этот счет современных историков приводит информационный портал «Русская семерка».

К тому моменту, когда Хрущев начал проводить свои антисталинские реформы, город на Волге уже 36 лет носил имя Сталина. Из Царицына в Сталинград он был переименован в апреле 1925 года.

«До сих пор исследователи этой темы ссылаются на исторически неподтвержденную версию о том, что Сталин якобы «не горел желанием» давать городу свою фамилию», — пишет автор.

Однако, по мнению многих историков, если бы Иосиф Сталин действительно был против, на карте Советского Союза не появились бы города Сталинск (Новокузнецк), Сталинабад (Душанбе), Сталино (Донецк), Сталинири (Цхинвали) и другие населенные пункты.

Еще до того, как 10 ноября 1961 было официально принято решение о переименовании Сталинграда, после прошедшего в 1956 году ХХ съезда Коммунистической партии Советского Союза, на протяжении нескольких лет в стране уже повсеместно сносились памятники и бюсты Сталина. Упоминания о генералиссимуса вымарывались из учебников, художественной литературы и предметов изобразительного искусства. А в апреле того же года гроб с телом Сталина, до этого стоявший в Мавзолее, был перезахоронен у Кремлевской стены.

Информация о том, как сталинградцы восприняли новость о переименовании города на Волге, сильно разнится, отмечает автор материала. Например, архивные документы сообщают, что это решение партии было единодушно поддержано трудящимися. А воспоминания очевидцев свидетельствуют об обратном.

Например, четыре года назад агентство ТАСС опубликовало воспоминания Надежды Крюковой, которая в начале 1960-х работала в Сталинграде учительницей, и бывшего студента Сталинградского педагогического института – Валерия Полтавца, которые рассказали, что сталинградцы связывали с именем генералиссимуса все военные победы и не хотели переименования города.

Однако, в той же статье со слов Надежды Крюковой говорится, что даже, когда учителям объяснили, как объяснить переименование города детям, никто из них открыто против этого не выступал. Также Крюкова отметила, что ничего не слышала о массовом недовольстве жителей.

«Полтавец напротив, говорил, что студенчество восприняло эту новость в штыки – весь переполненный институтский актовый зал шумел и топал ногами. Но затем в «Сталинградской правде» вышла заметка с упоминанием о единогласном одобрении студенчеством решения партии – точку зрения будущих педагогов попросту перевернули с ног на голову», — пишет автор.

После того, как Верховный Совет РСФСР принял указ о переименовании города на Волге, периодическая печать сообщала о том, что трудящиеся восприняли его единодушным одобрением. Где-то даже сообщалось, что такое решение было принято по инициативе «самих сталинградцев». Выходили печатные материалы, в которых вождя народов обвиняли в массовых репрессиях и злоупотреблении властью, а также с резкими высказываниями в адрес Сталина, которые приписывались представителям рабочего класса.

При этом в историческом исследовании на данную тему, которое опубликовал ранее кандидат исторических наук, доцент Волгоградского государственного социально-педагогического университета Александр Липатов, говорится, что партийное руководства Сталинграда еще с 6 ноября 1961 года уже начало проводить собрания и митинги, посвященные переименованию города. В прессе эти мероприятия освещались однобоко, без упоминания о дебатах и дискуссиях на эту тему.

«Одновременно печатались статьи об этимологии топонима «Волгоград», причастности города к великой реке Волге, воспетой Пушкиным, Горьким и Некрасовым», — говорится в материале.

В заключение автор напоминает, что первый раз Никита Хрущев заговорил о необходимости переименовать Сталинград на знаменитом ХХ съезде КПСС в 1956 году. Но 80% делегатов съезда тогда выступили против этого шага.

Хрущев однако от этой идеи не отказался и спустя пять лет она была успешно реализована под видом «инициативы снизу». А после Сталинграда по всему Советскому Союзу начали переименовывать и другие населенные пункты. Носившие имя Сталина.