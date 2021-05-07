Бывший премьер-министр Украины восхитился политикой Путина

Президент РФ Владимир Путин умеет мыслить стратегически и дальновидно. Об этом в своем Facebook написал экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.

Президент РФ Владимир Путин умеет мыслить стратегически и дальновидно. Об этом в своем Facebook написал экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.

Он указал на то, что российского лидера никто из украинских политиков не поздравил с тем, что 7 мая 2000 года он впервые принес присягу на посту президента РФ. По его мнению, несмотря на разногласия, страны должны поддерживать контакт.

В течение многих лет Азаров наблюдал за политикой Путина. Он указал на дальновидность главы России и умение стратегически мыслить. В качестве примера он привел ситуацию с созданием обходных газопроводов.

"Мы приложили максимум усилий, чтобы убедить его, что в них нет необходимости, что Украина — надежный транзитер для России и всегда им останемся. Но опыт госпереворота 2014 года показал, что Путин был дальновиднее", — написал Азаров.

Политик пожелал президенту России здоровья, а также успехов в работе.