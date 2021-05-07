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16:50   7 Мая 2021
Происшествия

Оскорбившего ребенка мужчину заживо сожгли в Киеве

Оскорбившего ребенка мужчину заживо сожгли в Киеве

Двое киевлян заживо сожгли мужчину за то, что тот якобы оскорбил сына одного из них, передает пресс-служба МВД Украины. 

Инцидент произошел 6 мая на проспекте Георгия Гонгадзе. Как установили правоохранители, между горожанами вспыхнул конфликт, в результате которого жертву избили, а затем облили воспламеняющейся жидкостью. Спасти пострадавшего не удалось, от полученных ожогов он скончался в больнице.

Злоумышленников удалось задержать, ими оказались двое жителей Киева 1997 и 2002 годов рождения. Свои действия они объяснили тем, что погибший оскорбил ребенка, за это ему решили отомстить. Возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.

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