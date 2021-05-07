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16:47   7 Мая 2021
Общество

Волонтеры помогут найти новый дом для собак погибшей Кристины Журавлевой

Волонтеры помогут найти новый дом для собак погибшей Кристины Журавлевой

Объявление о поиске нового жилища для собак убитой в Свердловской области блогерши Кристины Журавлевой появилось в Сети.

Решением данного вопроса занимаются волонтеры фонда "Зоозащита". Они уже разместили объявление о поиске новых хозяев для питомцев Журавлевой и представили подробную информацию о них. Также зоозащитники указали, что дом требуется собакам блогерши немедленно, так как уже в ближайшее время они могут оказаться на улице, пишет ural.kp.ru.

Тело известной уральской блогерши обнаружили 16 апреля в лесополосе под Арамилем. Правоохранители считают, что девушку могли убить. По подозрению в совершении преступления задержали ее супруга.

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#дом #свердловская область #собаки #журавлева #блогерша

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