Роспотребнадзор раскрыл возможную причину недомогания после прививки от COVID-19

Причину, по которой самочувствие человека может ухудшиться после вакцинации против COVID-19, назвала заместитель главы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

Причину, по которой самочувствие человека может ухудшиться после вакцинации против COVID-19, назвала заместитель главы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

Россиянам не стоит пугаться боли, которая может появиться в зоне введения препарата от коронавируса, рассказала медик. Как сообщает "Татар-информ", она назвала такой дискомфорт нормальной реакцией организма на вакцину.

"Это все нормальная реакция организма, и она, наоборот, говорит о том, что в организме действует выработка иммунитета на введенную вакцину, и это хорошо", — поделилась Авдонина.

Иммунитет к заболеванию после введения вакцины вырабатывается только через две недели, напомнила эксперт. Она призвала граждан не забывать об использовании средств индивидуальной защиты (СИЗ), чтобы исключить риск заражения до появления антител.

Минздрав России в пятницу утвердил новую версию методических рекомендаций по профилактике и лечению коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт 360tv.ru.