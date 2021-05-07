16:17 7 Мая 2021Политика
Лукашенко осудил белорусскую оппозицию за призывы ввести санкции против Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал требования оппозиции ввести ограничительные меры в отношении Минска.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал требования оппозиции ввести ограничительные меры в отношении Минска.
С призывами усилить санкционное давление на Белоруссию оппозиция, которая покинула страну, обратилась к Евросоюзу. Однако там такой идее ужаснулись, хотя они не поддерживают действия властей республики, сказал Лукашенко.
"Слушайте, европейцы уже, которые против нас, они ужаснулись от того, что эти от них требуют", — пояснил президент.
По его мнению, на Западе не понимают, почему оппозиция просит ввести санкции против своей же страны. Несогласные с действующей властью "обезумили" и "удивили весь мир" своим предложением.