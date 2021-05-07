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16:17   7 Мая 2021
Политика

Лукашенко осудил белорусскую оппозицию за призывы ввести санкции против Минска

Лукашенко осудил белорусскую оппозицию за призывы ввести санкции против Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал требования оппозиции ввести ограничительные меры в отношении Минска.

С призывами усилить санкционное давление на Белоруссию оппозиция, которая покинула страну, обратилась к Евросоюзу. Однако там такой идее ужаснулись, хотя они не поддерживают действия властей республики, сказал Лукашенко.

"Слушайте, европейцы уже, которые против нас, они ужаснулись от того, что эти от них требуют", — пояснил президент.

По его мнению, на Западе не понимают, почему оппозиция просит ввести санкции против своей же страны. Несогласные с действующей властью "обезумили" и "удивили весь мир" своим предложением.

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#оппозиция #белоруссия #лукашенко

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