Лукашенко осудил белорусскую оппозицию за призывы ввести санкции против Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал требования оппозиции ввести ограничительные меры в отношении Минска.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал требования оппозиции ввести ограничительные меры в отношении Минска.

С призывами усилить санкционное давление на Белоруссию оппозиция, которая покинула страну, обратилась к Евросоюзу. Однако там такой идее ужаснулись, хотя они не поддерживают действия властей республики, сказал Лукашенко.

"Слушайте, европейцы уже, которые против нас, они ужаснулись от того, что эти от них требуют", — пояснил президент.

По его мнению, на Западе не понимают, почему оппозиция просит ввести санкции против своей же страны. Несогласные с действующей властью "обезумили" и "удивили весь мир" своим предложением.