Медики из ФРГ рассказали, как предотвратить новые волны пандемии коронавируса

Условие, которое поможет препятствовать дальнейшему распространению коронавирусной инфекции волнами, назвали в Минздраве Германии.

Условие, которое поможет препятствовать дальнейшему распространению коронавирусной инфекции волнами, назвали в Минздраве Германии.

Коронавирус SARS-CoV-2 прекратит распространяться волнами тогда, когда показатель популяционного иммунитета в мире достигнет 80%, считает глава входящего в структуру Минздрава ФРГ Института Роберта Коха Лотар Вилер. По его словам, только тогда человечество сможет отказаться от ограничительных мер, передает РИА Новости.

"И тогда будут новые заражения, будут вспышки, но не будет волн. Тогда пандемия будет под контролем", — рассказал специалист.

Сейчас уровень вакцинации населения стран недостаточен, чтобы отменять введенные на фоне пандемии ограничения, подчеркнул Вилер. Как уточнил глава научного учреждения, люди должны активнее принимать участие в массовой вакцинации.

Между тем ученые из Нидерландов выяснили, что хоботок медоносных пчел способен выявлять наличие коронавируса в крови человека. Об этом сообщает сайт 360tv.ru.