Президент Белоруссии пообещал раскрыть новые данные по делу о госперевороте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о наличии новой информации по уголовному делу о подготовке к госперевороту в стране.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о наличии новой информации по уголовному делу о подготовке к госперевороту в стране.

Глава Белоруссии заявил, что люди "ужаснутся" от увиденного. То, о чем сообщалось ранее, являлось лишь "цветочками".

"То, что вы, журналисты с чекистами, провели эти операции и людям показали, — цветочки. Ягодка еще не показана. Но мы покажем ее, и вы ужаснетесь тому, что вы увидите ", — сказал Лукашенко.

Он отметил, что те, кого сейчас задержали, не организовали бы госпереворот. Имена реальных исполнителей скоро назовут, заключил президент.