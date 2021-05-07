16:06 7 Мая 2021Политика
Президент Белоруссии пообещал раскрыть новые данные по делу о госперевороте
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о наличии новой информации по уголовному делу о подготовке к госперевороту в стране.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о наличии новой информации по уголовному делу о подготовке к госперевороту в стране.
Глава Белоруссии заявил, что люди "ужаснутся" от увиденного. То, о чем сообщалось ранее, являлось лишь "цветочками".
"То, что вы, журналисты с чекистами, провели эти операции и людям показали, — цветочки. Ягодка еще не показана. Но мы покажем ее, и вы ужаснетесь тому, что вы увидите ", — сказал Лукашенко.
Он отметил, что те, кого сейчас задержали, не организовали бы госпереворот. Имена реальных исполнителей скоро назовут, заключил президент.