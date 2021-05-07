Чешский премьер проинформирует участников саммита ЕС об инциденте во Врбетице

Премьер Чехии Андрей Бабиш проинформирует участников неформального саммита Евросовета в Порту об инциденте со взрывами на оружейных складах во Врбетице.

Премьер Чехии Андрей Бабиш проинформирует участников неформального саммита Евросовета в Порту об инциденте со взрывами на оружейных складах во Врбетице.

Письменное решение по вопросу будет оформлено на следующем саммите ЕС в конце мая, добавил политик. Также он отметил, что ознакомит участников саммита с развитием чешско-российских отношений.

"Что касается России как таковой, то тема будет специально в программе следующего заседания Европейского совета через три недели", — сказал Бабиш.

Премьер-министр пообещал, что в своем выступлении на предстоящем саммите попросит участников мероприятия проявить солидарность с Чехией, о чем уже заявили некоторые страны.