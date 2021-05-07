Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:59   7 Мая 2021
Политика

Чешский премьер проинформирует участников саммита ЕС об инциденте во Врбетице

Чешский премьер проинформирует участников саммита ЕС об инциденте во Врбетице

Премьер Чехии Андрей Бабиш проинформирует участников неформального саммита Евросовета в Порту об инциденте со взрывами на оружейных складах во Врбетице.

Письменное решение по вопросу будет оформлено на следующем саммите ЕС в конце мая, добавил политик. Также он отметил, что ознакомит участников саммита с развитием чешско-российских отношений.

"Что касается России как таковой, то тема будет специально в программе следующего заседания Европейского совета через три недели", — сказал Бабиш.

Премьер-министр пообещал, что в своем выступлении на предстоящем саммите попросит участников мероприятия проявить солидарность с Чехией, о чем уже заявили некоторые страны.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #чехия #бабиш

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров