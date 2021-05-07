Лавров призвал все страны отказаться от угроз и вмешательства в дела РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал все страны отказаться от угрозы силой и вмешательства в дела страны. С таким заявлением он выступил на заседании СБ ООН.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал все страны отказаться от угрозы силой и вмешательства в дела страны. С таким заявлением он выступил на заседании СБ ООН.

Глава МИД РФ принял участие в онлайн-встрече Совбеза Организации Объединенных Наций. Лавров заявил, что Россия призывает другие страны придерживаться целей и принципов Устава ООН, а также отказаться от применения силы.

Москва считает попытки насаждения тоталитаризма недопустимыми, подчеркнул министр. По словам дипломата, они исходят от США и Евросоюза.