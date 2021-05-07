Погребинский: по итогам визита Блинкена Киев может решить, что США одобряют его курс

После состоявшегося накануне визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена осталось впечатление, что команда Госдепартамента приезжала на Украину на смотрины – оценивать украинских правителей.

После состоявшегося накануне визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена осталось впечатление, что команда Госдепартамента приезжала на Украину на смотрины – оценивать украинских правителей.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Скорее всего, по результатам визита в Госдепе удовлетворились (президентом Украины Владимиром) Зеленским и сочли, что с ним можно дальше работать, если направлять его в правильную сторону, чтобы он не отклонялся от их четких указаний», — предположил эксперт.

При этом Киев не получил от американских гостей каких-то особенных сигналов о том, как вести себя на Востоке, разве что мягко намекнули «не сильно там шуршать». А по идеологической линии – напротив – был дан четкий сигнал продолжать действовать против УПЦ (Украинской православной церкви).

«Это абсолютно неприемлемо, когда приезжий дипломат общается только с конкретным церковным деятелем. Но это лишнее доказательство того, что это не религиозная организация, а играющая на раскол православия с американской помощью», — подчеркнул Погребинский.

В заключение, политолог высказал мнение, что по итогам визита команды Госдепартамента США в Киев украинские власти могут решить, что Америка одобрила их стратегию давить врагов.