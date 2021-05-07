Британские ученые предупредили о скрытой опасности медицинских масок

Медицинские маски выделяют опасные вещества при плотном контакте с водой, сообщили ученые Университета Суонси.

Медицинские маски выделяют опасные вещества при плотном контакте с водой, сообщили ученые Университета Суонси.

Эксперты обнаружили, что маски могут выделять свинец, сурьму и медь. Данные элементы могут привести к онкологическим болезням и отмиранию клеток.

Это доказывает, что индивидуальные средства защиты не слишком безопасны. Ученые также обеспокоены тем фактом, что маски могут причинить вред не только организму, но и природе в целом, ведь их сейчас использует весь мир в огромном количестве.

В их состав входит пластик, который разлагается в течении очень долгого времени. Авторы исследования призывают подробнее изучить информацию о безопасности защитных средств. После этого можно будет сделать выводы о возможности их дальнейшего применения.