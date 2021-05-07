Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:26   7 Мая 2021
Политика

Действия России обсудят на встрече глав МИД ЕС

Действия России обсудят на встрече глав МИД ЕС

Главы министерств иностранных дел стран Европы проведут рабочую встречу 10 мая.

Главной темой предстоящего мероприятия станет Россия. Чиновники планируют обсудить ответные меры на введенные Кремлем санкции, а также ограничения против иностранных агентов в России.

Ранее Россия ввела персональные санкции против ряда европейских политиков. Такое решение было принято в качестве ответного шага на недружественные действия ЕС.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#ес #рф #саммит

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров