Действия России обсудят на встрече глав МИД ЕС

Главы министерств иностранных дел стран Европы проведут рабочую встречу 10 мая.

Главы министерств иностранных дел стран Европы проведут рабочую встречу 10 мая.

Главной темой предстоящего мероприятия станет Россия. Чиновники планируют обсудить ответные меры на введенные Кремлем санкции, а также ограничения против иностранных агентов в России.

Ранее Россия ввела персональные санкции против ряда европейских политиков. Такое решение было принято в качестве ответного шага на недружественные действия ЕС.