В Екатеринбурге маньяк заманил няню к себе домой под предлогом посидеть с ребенком

Жительница Свердловской области, оказывавшая услуги сиделки, едва не стала жертвой маньяка.

Жительница Свердловской области, оказывавшая услуги сиделки, едва не стала жертвой маньяка.

Мужчина позвонил девушке и попросил посидеть с его семилетним сыном. Горожанка согласилась, но когда приехала к клиенту домой, никакого ребенка в квартире не оказалось.

Злоумышленник попытался провести няню в комнату, однако той удалось вырваться и убежать. Девушка рассказала, что сначала вызов поступил ее коллеге, но та переадресовала клиента ей. Екатеринбурженка написала заявление в полицию, сейчас идет проверка. Официальных комментариев по данному инциденту пока не поступало.