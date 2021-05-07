В мае 2000 года Владимир Путин официально вступил в должность президента Российской Федерации.

Владимир Путин впервые вступил в должность президента России ровно 21 год назад, 7 мая 2000 года. Поколение, заставшее начало «нулевых» как минимум в сознательном возрасте, вспоминает его как преемника первого президента Бориса Ельцина, «поздравившего» россиян уходом в отставку прямо в двухтысячный Новый год. Но сам Путин признается: на предложение главы государства ответил тогда отказом — думал, не готов к такой судьбе. Оказалось, готов.

А что потом? 52,9% в первом же туре выборов, в 2004-м — первое переизбрание, в 2008-м — пост премьер-министра при президенте Дмитрии Медведеве, в 2012-м — снова первое лицо страны. Впрочем, неформально первым лицом Путин оставался и на должности главы правительства, а в 2018 году снова стал президентом, набрав рекордные 76,5% голосов россиян. Ни один из его конкурентов не набрал даже и половины от этого результата.

Что в 2024-м — пока вопрос. Но формально разрешение от россиян баллотироваться уже получено: принятые на голосовании поправки к Конституции РФ позволяют президенту снова претендовать на два срока.

«Я для себя еще не принял решение: пойду я, не пойду на выборы в 2024 году… Делать или не делать — посмотрю», — заявил Путин в декабре.

Еще в СССР будущий президент и не подозревал, какая историческая роль ему уготована. С 1985 по 1990 год молодой Путин живет в гдровском Дрездене, но уже работает на благо Родины — там находилась резидентура внешней советской разведки.

Совпадение ли, но Германия, будто благодарная Путину за пятилетний визит и безупречно выученный немецкий язык, отвечает современной России дружелюбным прагматизмом в совместных экономических проектах (взять тот же «Северный поток — 2») и объективностью в оценках нынешнего курса страны, несмотря на часто звучащие из Бундестага конъюнктурные заявления. В очередной раз это доказали независимые немецкие СМИ, подводящие итоги «эпохи Путина» в России аккурат перед очередной президентской годовщиной. И эта эпоха, кажется, заканчиваться в ближайшие годы не планирует.

Focus: Возвращение великой державы

Накануне 21-й президентской годовщины американского госсекретаря Энтони Блинкена спросили, какие мотивы стоят за дислокацией российских войск у границы с Украиной. Блинкен рассмеялся, а на его лице было написано: «Если бы я знал!».

Улыбка быстро сошла с лица американского чиновника: он понял, что рассматривал решения российского президента в логике Вашингтона, а не Москвы. На самом деле, в любом вопросе, а не только «донбасском», Путин руководствуется двумя целями — безопасность России и ее главенствующая роль в мире.

Российская внешняя политика, во-первых, служит защите существующего политического строя в стране — памятуя о судьбе СССР приоритет вполне логичный. Во-вторых, отстаивается статус России как великой мировой державы, вытесняющей любое иностранное влияние из ближнего зарубежья и присутствующей в стратегически важных регионах — на Ближнем Востоке, в Африке и Арктике. Это и есть президентский внешнеполитический курс.

«Есть три столпа, на которых покоятся российские великодержавные амбиции. Это огромные размеры страны, ее ресурсное богатство и военные силы. Президент Путин основываясь на историко-политической культуре эффективно использовал эти источники, чтобы вернуть Россию в положение великой державы из смутных ельцинских времен», — пишет автор статьи в журнале Focus Томас Егер.

Так, одним из достижений «путинского курса» является модернизация ядерного (и не только) арсенала России. По замыслу президента, никто не должен угрожать стране и ее обширным границам. Для этого используется ядерное сдерживание потенциального противника ракетами средней и межконтинентальной дальности, напоминает немецкий журналист.

Der Tagesspiegel: Слишком сильный Путин

Автор статьи в Der Tagesspiegel Клаудия фон Зальцен отмечает, что немецкие политики выстраивают отношения с Россией независимо от общезападного «санкционного» курса, с которым пытается солидаризироваться Берлин. Так, в правительстве федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания создали экологический фонд для спасения проекта «Северный поток — 2», а премьер Саксонии Михаэль Кречмер недавно был с визитом в Москве и пригласил Путина в Дрезден.

Как отмечает фон Зальцен, российско-немецкие отношения продолжают гармонично развиваться, «как будто ничего не изменилось». Характерно, что кандидат в канцлеры от партии Ангелы Меркель (коалиция ХДС\ХСС) Армин Лашет, именуемый в Германии «понимателем Путина», высказывался о России исключительно в дружественном ключе даже в то время, когда западные партнеры беспочвенно обвиняли Кремль в отравлении Скрипалей.

«Такое ощущение, что политикам в Германии не по силам такой вызов, как путинская Россия», — отметила фон Зальцен, критикующая Берлин за сохранение партнерских отношений с РФ.

Volksstimme: Его загадочная стратегия

Региональная газета Volksstimme отмечает, что потенциальное продолжение правления Путина после 2024 года не является для Запада плохой новостью, несмотря на уже традиционную конфронтацию российских интересов с западными. В статье коллег из Магдебурга подчеркивается: переизбрание президента означает для России «еще не один год относительной стабильности».

«Путин — часть системы, которая функционирует только с ним. Ее коллапс обернется для России суровыми временами. <…> Несмотря на всю агрессивность, с которой Путин отстаивает национальные интересы своей страны, он остается предсказуемым президентом. Западным политикам просто не хватает мудрости, чтобы своевременно распознавать его стратегию», — пишет Volksstimme.

Дефицит мудрости в Бундестаге действительно отмечается. Вот пример: в отличие от вышеупомянутого Лашета, предусмотрительно не бросающегося в антироссийскую риторику перед выборами канцлера, другой кандидат на эту должность Анналена Баербок (партия «Зеленые») уже заявила, что будет выступать за «жесткость» в отношении России.

Но перед возможным диалогом с Путиным, в случае избрания Баербок канцлером, ей предстоит подучить немецкий язык — как оказалось, российский президент владеет им куда лучше немки. И это мнение не журналистов, а граждан ФРГ: как нынче модно, они выразили уважение российскому лидеру в TikTok. Может быть, не без зависти к нашему национальному «приобретению» 21-летней давности.