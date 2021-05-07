Депутат Госдумы указала на отсутствие последствий для США после возможной отставки Псаки

Член комитета Госдумы РФ по международным делам Елена Панина прокомментировала информацию о возможном уходе Джен Псаки с поста пресс-секретаря президента США.

Член комитета Госдумы РФ по международным делам Елена Панина прокомментировала информацию о возможном уходе Джен Псаки с поста пресс-секретаря президента США.

Согласно информации телеканала CNN, Джен Псаки планирует уйти в отставку примерно через один год. Хотя, по мнению депутата Госдумы, это событие не приведет к каким-то серьезным последствиям.

Также Панина отметила, что пресс-секретарь олицетворяет "фирменный стиль" госдепартамента страны с начала работы новой администрации президента США Джо Байдена.

"Свойственное ей сочетание некомпетентности и апломба часто производит курьезное впечатление, однако надо понимать, что основная масса сотрудников госдепа качественно не отличается от нее каким-то иным видением мира", — пояснила Панина.

Депутат выразила надежду на изменение содержания внешнеполитической риторики Вашингтона, в случае ухода Псаки. Однако, по ее мнению, это вряд ли произойдет.