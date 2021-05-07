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14:55   7 Мая 2021
Политика

Депутат Госдумы указала на отсутствие последствий для США после возможной отставки Псаки

Депутат Госдумы указала на отсутствие последствий для США после возможной отставки Псаки

Член комитета Госдумы РФ по международным делам Елена Панина прокомментировала информацию о возможном уходе Джен Псаки с поста пресс-секретаря президента США.

Согласно информации телеканала CNN, Джен Псаки планирует уйти в отставку примерно через один год. Хотя, по мнению депутата Госдумы, это событие не приведет к каким-то серьезным последствиям.

Также Панина отметила, что пресс-секретарь олицетворяет "фирменный стиль" госдепартамента страны с начала работы новой администрации президента США Джо Байдена.

"Свойственное ей сочетание некомпетентности и апломба часто производит курьезное впечатление, однако надо понимать, что основная масса сотрудников госдепа качественно не отличается от нее каким-то иным видением мира", — пояснила Панина.

Депутат выразила надежду на изменение содержания внешнеполитической риторики Вашингтона, в случае ухода Псаки. Однако, по ее мнению, это вряд ли произойдет.

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