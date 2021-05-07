Харьковские радикалы уничтожили плакаты ко Дню Победы

Группа людей спровоцировала новый скандал на Украине. Они уничтожили баннеры с поздравлениями ко Дню Победы, которые были размещены вдоль трассы.

Группа людей спровоцировала новый скандал на Украине. Они уничтожили баннеры с поздравлениями ко Дню Победы, которые были размещены вдоль трассы.

На кадрах отчетливо видно, как группа людей в черной одежде уничтожает плакат в преддверии праздника в Харькове. Власти Украины пока никак не отреагировали на произошедшее. Видео инцидента опубликовала радиостанция "Говорит Москва".

В последнее время в государстве участились случаи провокаций со стороны радикалов. Несколько лет назад на Украине зафиксировали инцидент с нападением на девочку, которая 9 мая ходила по улице с георгиевской ленточкой. Сейчас же соратники неонацизма собираются провести "военно-историческую реконструкцию" быта и боевых действий СС "Галичина", против чего выступил Киев.