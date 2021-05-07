Путин и Нетаньяху обменялись поздравлениями по случаю приближающегося Дня Победы

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили целый ряд тем.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили целый ряд тем.

Отмечается, что в ходе беседы российский лидер и израильский премьер обменялись поздравлениями по случаю годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"С учетом того, что День Победы также официально отмечается в Израиле, президент России просил передать проживающим там ветеранам пожелания здоровья и благополучия", — говорится в сообщении.

Отдельной темой переговоров стала международная повестка, в обсуждении которой акцент был сделан на сирийском урегулировании. Путин и Нетаньяху также договорились продолжить диалог по вопросам безопасности, а также переговоры по линии военных, внешнеполитических и экономических ведомств двух стран.