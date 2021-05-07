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14:25   7 Мая 2021
Общество

Роскомнадзор призвал Google снять ограничения с приложения "Улица героев"

Роскомнадзор призвал Google снять ограничения с приложения "Улица героев"

Роскомнадзор обратился к руководству Google LLC с требованием оперативно отменить ограничение доступа к приложению "Улица героев".

Google Play удалил приложение с информацией исторического характера. Программа была разработана с целью ознакомления пользователей с историями героев Великой Отечественной войны, имена которых давали улицам в разных городах России.

В письме Роскомнадзор напомнил сотрудникам Google принципы свободного распространения информации. В обращении также подчеркнули недопустимость действий, направленных на искажение или замалчивание информации о вкладе советских солдат в победу над фашизмом.

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#google #роскомнадзор #улица героев

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