Мэр Москвы Сергей Собянин занял первое место в рейтинге самых влиятельных лидеров регионов России по версии Агентства политических и экономических коммуникаций.

Мэр Москвы Сергей Собянин занял первое место в рейтинге самых влиятельных лидеров регионов России по версии Агентства политических и экономических коммуникаций.

Глава Чечни Рамзан Кадыров вышел на вторую строчку списка. Собянин, фактически, является единственным региональным лидером и политиком федерального уровня одновременно. Кадыров и глава Татарстана Рустам Минниханов, который занял третье место в рейтинге, работают и за пределами России. Всего в списке 30 губернаторов, пишут "Известия".