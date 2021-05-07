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14:20   7 Мая 2021
Политика

Собянин занял первое место в списке самых влиятельных глав регионов РФ

Собянин занял первое место в списке самых влиятельных глав регионов РФ

Мэр Москвы Сергей Собянин занял первое место в рейтинге самых влиятельных лидеров регионов России по версии Агентства политических и экономических коммуникаций.

Глава Чечни Рамзан Кадыров вышел на вторую строчку списка. Собянин, фактически, является единственным региональным лидером и политиком федерального уровня одновременно. Кадыров и глава Татарстана Рустам Минниханов, который занял третье место в рейтинге, работают и за пределами России. Всего в списке 30 губернаторов, пишут "Известия".

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#собянин #рейтинг #регионы

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