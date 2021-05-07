Кедми: из-за нападок на Россию США могут потерять статус ведущей мировой державы

Целенаправленная агрессивная политика Вашингтона по отношению к России может привести к окончательному разрыву между двумя великими державами, а также к утрате Америкой своего нынешнего положения в мире.

Целенаправленная агрессивная политика Вашингтона по отношению к России может привести к окончательному разрыву между двумя великими державами, а также к утрате Америкой своего нынешнего положения в мире.

Такое мнение высказал военный эксперт и политолог из Израиля Яков Кедми, слова которого приводит информационное агентство NationNews. По мнению эксперта, у США остается буквально несколько лет, чтобы попытаться сломить Россию, потому что потом они уже не смогут этого сделать.

«Американская политика никогда не добивалась того результата, который хотели США. Всегда результаты были другие, более худшие, неожиданные и для них, а потом им приходилось оправдываться. То же самое они делают в отношениях с РФ», — объяснил политолог.

Также Кедми считает, что Америка, хоть и пытается оказывать на Россию максимальное давление, боится вступать в открытое военное противостояние с ней. А в будущем, уверен эксперт, Соединенные Штаты еще больше усилят внешнеполитическое и экономическое давление на Россию, используя в числе прочих инструментов и санкции, так что ситуация будет только ухудшаться

Однако на эту борьбу с Россией у Америки осталось не так уж много времени, добавил Кедми.

«У США, начиная с этого года, в общем-то пять―шесть лет, чтобы "сломать" Россию. В последней военной доктрине, которая была опубликована, там есть страшные слова: после 2030 года США не смогут, вероятнее всего, сохранить свое преимущество», ― напомнил эксперт.

А если американцы за это время не смогут добиться озвученных целей, Соединенные Штаты скорее всего перестанут быть определяющей державной в мире, заключил Яков Кедми.