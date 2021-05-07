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13:43   7 Мая 2021
Происшествия

Падение воздушного шара на ЛЭП в Казахстане попало на видео

Падение воздушного шара на ЛЭП в Казахстане попало на видео

Четыре тысячи жителей в казахстанском Шымкенте остались без света после падения воздушного шара на линию электропередач. Момент ЧП попал на видео. 

Местный предприниматель собирал летательный аппарат, однако поднялся сильный ветер, и шар отнесло к ЛЭП. В результате падения никто не пострадал, однако провода оказались повреждены. Жителям частных и многоквартирных домов несколько часов пришлось провести без света.

Инцидент произошел 6 мая в микрорайоне Туран. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества".

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#видео #казахстан #воздушный шар #лэп

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