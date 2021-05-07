Венгерская лаборатория подтвердила надежность российской вакцины от COVID-19 "Спутник V"

Специалисты венгерской лаборатории провели исследование вакцины "Спутник V". Результаты анализа подтвердили ее надежность.

Специалисты венгерской лаборатории провели исследование вакцины "Спутник V". Результаты анализа подтвердили ее надежность.

Противокоронавирусная вакцина "Спутник V", разработанная специалистами Центра имени Н. Ф. Гамалеи, является надежной. Об этом сообщил министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварски со ссылкой на результаты исследования, проведенного сотрудниками венгерской лаборатории.

Ранее в Словакию поступила первая партия российской вакцины. Уточняется, что страна стала вторым государством — членом Евросоюза, зарегистрировавшим "Спутник V" без одобрения европейского фармрегулятора.