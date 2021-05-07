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13:39   7 Мая 2021
Происшествия

Мужа убитой девушки-блогера заключили под стражу

Мужа убитой девушки-блогера заключили под стражу

Мужа блогера Кристины Журавлевой, тело которой нашли в лесу около города Арамиля, заключили под стражу, сообщили в СУ СКР по региону.

Девушка пропала в начале апреля, но ее исчезновение обеспокоило только подписчиков. Она жила с мужем и не имела близких друзей. Ее труп случайно нашел местный житель, который остановился у лесополосы, чтобы справить нужду. По данным правоохранителей, смерть Кристины носила криминальный характер.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, в рамках расследования был задержан ее муж Дмитрий, пишет ФАН. В СМИ появилась информация, что во время допроса он сознался в содеянном.

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#екатеринбург #убийство #блогер

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