Мужа убитой девушки-блогера заключили под стражу

Мужа блогера Кристины Журавлевой, тело которой нашли в лесу около города Арамиля, заключили под стражу, сообщили в СУ СКР по региону.

Мужа блогера Кристины Журавлевой, тело которой нашли в лесу около города Арамиля, заключили под стражу, сообщили в СУ СКР по региону.

Девушка пропала в начале апреля, но ее исчезновение обеспокоило только подписчиков. Она жила с мужем и не имела близких друзей. Ее труп случайно нашел местный житель, который остановился у лесополосы, чтобы справить нужду. По данным правоохранителей, смерть Кристины носила криминальный характер.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, в рамках расследования был задержан ее муж Дмитрий, пишет ФАН. В СМИ появилась информация, что во время допроса он сознался в содеянном.