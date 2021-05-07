13:39 7 Мая 2021Происшествия
Мужа убитой девушки-блогера заключили под стражу
Мужа блогера Кристины Журавлевой, тело которой нашли в лесу около города Арамиля, заключили под стражу, сообщили в СУ СКР по региону.
Мужа блогера Кристины Журавлевой, тело которой нашли в лесу около города Арамиля, заключили под стражу, сообщили в СУ СКР по региону.
Девушка пропала в начале апреля, но ее исчезновение обеспокоило только подписчиков. Она жила с мужем и не имела близких друзей. Ее труп случайно нашел местный житель, который остановился у лесополосы, чтобы справить нужду. По данным правоохранителей, смерть Кристины носила криминальный характер.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, в рамках расследования был задержан ее муж Дмитрий, пишет ФАН. В СМИ появилась информация, что во время допроса он сознался в содеянном.