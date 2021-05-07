Максим Шугалей указал на связь информационной атаки против РФ с ситуацией в Чаде

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей рассказал, как связаны между собой нападки французских журналистов с событиями, происходящими в Чаде.

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей рассказал, как связаны между собой нападки французских журналистов с событиями, происходящими в Чаде.

Речь идет об информационной кампании против российских инструкторов в ЦАР, которую развернули в СМИ. По мнению социолога, это дело рук Парижа, пишет Федеральное агентство новостей.

"Эти статьи — перечисление неких преступлений, якобы совершенных россиянами в ЦАР, и анонимные заявления неизвестных людей", — отмечает Шугалей.

Он считает, что действия зарубежных СМИ по этой теме тщательно координируются, а участие в кампании международного радио RFI, которое является рупором Елисейского дворца, стало доказательством причастности Правительства Франции к публикациям. По мнению руководителя Фонда, Париж практически ведет дипломатическую войну, цель которой сводится к вынуждению властей ЦАР отказаться от сотрудничества с Россией.

Шугалей и его коллеги по ФЗНЦ предполагают, что действия властей Франции связаны с событиями, происходящими в Чаде. Глава Фонда утверждает, что на самом деле в Париже пытаются отвлечь внимание общественности от событий в Нджамене: недавно президент республики Идрис Деби погиб во время боя с оппозиционной группировкой "Фронт за перемены и согласие в Чаде" (FACT), а их лидер Мухаммед Али Махди как раз проживает в Париже.