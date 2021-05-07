Российский диетолог рассказал о преимуществах и недостатках употребления говядины

Говяжье мясо является самой полезной разновидностью мяса в силу высокого содержания аминокислот. Однако его употребление может сопровождаться и негативными последствиями.

Говяжье мясо является самой полезной разновидностью мяса в силу высокого содержания аминокислот. Однако его употребление может сопровождаться и негативными последствиями.

Содержащиеся в говядине аминокислоты не синтезируются организмом, поэтому употребление этого мяса имеет большое значение для организма человека, сообщает "Российская газета" со ссылкой на слова врача-диетолога Екатерины Бурляевой. В число таких аминокислот входят лейцин, изолейцин и валин, которые хорошо известны спортсменам. Данные вещества способствуют выработке энергии, что полезно при выполнении физических упражнений.

По словам диетолога, единственным недостатком говяжьего мяса является большое количество пуриновых оснований, например мочевой кислоты. По этой причине, употребление говядины противопоказано людям, страдающим от подагры. Данное заболевание проявляется в виде повреждений мелких суставов.