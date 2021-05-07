Кедми: Вступление Украины в НАТО — плод фантазии недоразвитого Блинкена

Обещания США открыть Украине «двери в НАТО» не отражают реальную американскую позицию, считает Яков Кедми.

Поле встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с Владимиром Зеленским 6 мая киевские власти обнадежены заверением американской стороны об «открытых дверях НАТО» для Украины.

«США в очередной раз подтвердили, что это наш стратегический партнер, который поддерживает вступление Украины в НАТО», — отметил после визита Блинкена глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак.

При этом и Блинкен, и представитель Белого дома сделали важную оговорку: членство страны в Альянсе возможно исключительно после выполнения неких «обязательств» и внесения вклада в «усиление евроатлантической безопасности». Киев же, по собственным заверениям, находится в состоянии «войны с Россией», на чем настаивает и американское руководство. А конституция НАТО строго запрещает принимать воюющую страну в состав организации.

Но формальный пункт в основном документе — не единственная причина, по которой шансы Украины оказаться в Альянсе снижаются до нуля. Есть и другое обязательное условие: украинское членство должны одобрить все страны-участницы НАТО до последнего, отмечает израильский политолог, бывший глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

«Если кто-то думает что Португалия или Исландия захотят, чтобы Украина, находящаяся по ее утверждениям в вооруженном конфликте с соседями, была принята в организацию, которая обязывает эти страны посылать своих солдат на смерть [за интересы другого члена НАТО, - прим.ред.], то он просто не понимает, в каком мире живет», — рассказал Кедми в комментарии «Политике Сегодня».

Что же касается обнадеживающих Киев слов госсекретаря США об «открытых дверях в НАТО», — это чисто политическое заявление на фоне «общего, культурного и образовательного недоразвития Блинкена и американской администрации», добавил политолог. И это заявление идет вразрез с реальным политическим курсом Штатов, в котором полноправное членство Украины в НАТО может быть вообще не предусмотрено.

«У жителей России есть естественная привычка судить о других странах по аналогии со своей страной. Это не всегда верно. Госсекретарь США намного меньше имеет влияния и намного меньше выражает истинную политику своего государства, чем это было принято в России или в СССР. То, что говорит Блинкен — это то, что он думает и понимает, но это не настоящая американская политика», — предупредил Кедми.

Ранее «Политика Сегодня» подводила итоги визита Блинкена и Виктории Нуланд на Украину — о том, как Киев попытался «выжать максимум» из двухдневного визита, читайте в нашей статье.