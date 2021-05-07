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12:38   7 Мая 2021
Политика

Лукашенко: Белоруссия создала собственную вакцину от коронавируса

Лукашенко: Белоруссия создала собственную вакцину от коронавируса

Белоруссия создала собственную вакцину против коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Глава Белоруссии подтвердил разработку собственной вакцины от коронавируса в беседе с журналистами в пятницу. По его словам, республика получила препарат "в пробирке" вчера.

Лукашенко добавил, что нужно посмотреть, как сложится ситуация после изменения болезни. Белорусская вакцина не гарантирует помощь в борьбе с новыми мутациями коронавируса.

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#белоруссия #лукашенко #вакцина

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