Белоруссия создала собственную вакцину против коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Белоруссия создала собственную вакцину против коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Глава Белоруссии подтвердил разработку собственной вакцины от коронавируса в беседе с журналистами в пятницу. По его словам, республика получила препарат "в пробирке" вчера.

Лукашенко добавил, что нужно посмотреть, как сложится ситуация после изменения болезни. Белорусская вакцина не гарантирует помощь в борьбе с новыми мутациями коронавируса.