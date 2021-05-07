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12:30   7 Мая 2021
Политика

Партия Зеленского лишилась ботоферм в Facebook и Instagram

Партия Зеленского лишилась ботоферм в Facebook и Instagram

Сотни ботоферм, связанных с партией президента Украины Владимира Зеленского, были удалены в соцсетях Facebook и Instagram.

Как уточняется в отчете Facebook, компания удалила аккаунты за спланированное продвижение дезинформации. Страницы маскировались под новостные, но со временем меняли свои названия.

"Наше расследование обнаружило связи с лицами, связанными с политической партией "Слуга народа"", — говорится в докладе.

На рекламу аккаунтов в Facebook и Instagram было потрачено более 200 тысяч долларов. Страницы велись на русском и украинском языках, на них размещалась информация с критикой украинской оппозиции.

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#facebook #аккаунты #зеленский

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