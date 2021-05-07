ВМФ РФ пополнился атомным ракетным крейсером "Казань"

Подводный ракетный крейсер "Казань" торжественно передали Военно-морскому флоту России в Северодвинске на предприятии "Севмаш", сообщили в Минобороны РФ.

Подводный ракетный крейсер "Казань" торжественно передали Военно-морскому флоту России в Северодвинске на предприятии "Севмаш", сообщили в Минобороны РФ.

Передача атомного подводного крейсера (АПК) четвертого поколения "Казань" российскому флоту состоялась под руководством главкома ВМФ РФ Николая Евменова. Он с уверенностью заявил, что экипаж "Казани" будет достойно укреплять обороноспособность страны.

Отмечается, что эта АПЛ является головной подлодкой проекта "Ясень-М". Ее спустили на воду в марте 2017 года, а начали заводские ходовые испытания в сентябре 2018 года. На вооружении у подводного крейсера стоят крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".