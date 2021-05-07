Сценарий возвращения Порошенко к власти на Украине исключили в ЛНР

Бывший президент Украины Петр Порошенко не имеет шансов вернуться к власти, поскольку избиратели устали от воинственной риторики, уверен глава ЛНР Леонид Пасечник.

Бывший президент Украины Петр Порошенко не имеет шансов вернуться к власти, поскольку избиратели устали от воинственной риторики, уверен глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, экс-глава Незалежной демонстрирует решительность в плане агрессивных настроений по отношению к Донбассу и России. Именно поэтому у него нет шансов на победу в президентских выборах, объяснил Пасечник.

"Народ Украины тоже устал от боевых действий", — отметил он.

Большой разницы в том, кто станет следующим президентом Украины, нет, сказал глава ЛНР. В стране ничего не изменится, пока не ослабнет влияние США на украинскую элиту, подчеркнул он.