12:19 7 Мая 2021Политика
Сценарий возвращения Порошенко к власти на Украине исключили в ЛНР
Бывший президент Украины Петр Порошенко не имеет шансов вернуться к власти, поскольку избиратели устали от воинственной риторики, уверен глава ЛНР Леонид Пасечник.
Бывший президент Украины Петр Порошенко не имеет шансов вернуться к власти, поскольку избиратели устали от воинственной риторики, уверен глава ЛНР Леонид Пасечник.
По его словам, экс-глава Незалежной демонстрирует решительность в плане агрессивных настроений по отношению к Донбассу и России. Именно поэтому у него нет шансов на победу в президентских выборах, объяснил Пасечник.
"Народ Украины тоже устал от боевых действий", — отметил он.
Большой разницы в том, кто станет следующим президентом Украины, нет, сказал глава ЛНР. В стране ничего не изменится, пока не ослабнет влияние США на украинскую элиту, подчеркнул он.