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12:19   7 Мая 2021
Политика

Сценарий возвращения Порошенко к власти на Украине исключили в ЛНР

Сценарий возвращения Порошенко к власти на Украине исключили в ЛНР

Бывший президент Украины Петр Порошенко не имеет шансов вернуться к власти, поскольку избиратели устали от воинственной риторики, уверен глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, экс-глава Незалежной демонстрирует решительность в плане агрессивных настроений по отношению к Донбассу и России. Именно поэтому у него нет шансов на победу в президентских выборах, объяснил Пасечник.

"Народ Украины тоже устал от боевых действий", — отметил он.

Большой разницы в том, кто станет следующим президентом Украины, нет, сказал глава ЛНР. В стране ничего не изменится, пока не ослабнет влияние США на украинскую элиту, подчеркнул он.

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#порошенко #украина #лнр #пасечник

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