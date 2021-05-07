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12:17   7 Мая 2021
Политика

Дипломат Кедми спрогнозировал политическое будущее Белоруссии

Дипломат Кедми спрогнозировал политическое будущее Белоруссии

Израильский дипломат Яков Кедми рассказал о нескольких возможных политических событиях, которые могут произойти в Белоруссии.

По его мнению, бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не имеет поддержки в своей стране. Ее заслуги оценили лишь в некоторых западных государствах, а какие-то перспективы в политической деятельности маловероятны, пишет "НьюИнфрм".

Также эксперт сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может покинуть свой пост уже в этом году.

"Судя по всему, Лукашенко оставит свой пост в течение года. Скорее всего это произойдет после принятия новой Конституции", — отметил дипломат.

Кроме того, Кедми сравнил недавние протестные акции в стране с событиями на Украине в 2014 году и отметил, что "сценарий второго Донбасса" Белоруссии не грозит.

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