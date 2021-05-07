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12:14   7 Мая 2021
Политика

Франция указала на игнорирование Британией условий выхода из ЕС

Франция указала на игнорирование Британией условий выхода из ЕС

Соединенное Королевство не выполняет соглашение по выходу из ЕС, заявил министр-делегат при министре по делам Европы и иностранных дел Франк Риестер.

По его словам, в ходе подписания соглашения о Brexit Париж потребовал предоставить 344 французским судам доступ в воды Джерси. Однако Британия существенно урезала этот список, сократив его до 41 корабля.

"Ограничение выдачи лицензий на рыбную ловлю противоречит соглашению, и мы четко заявили британцам о том, что оно должно соблюдаться", — заявил он.

Ранее два сторожевых корабля под флагами Британии выдвинулись к острову Джерси. Такое решение было принято после угроз со стороны Франции оставить регион без электроэнергии.

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#великобритания #brexit #франция

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