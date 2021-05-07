Франция указала на игнорирование Британией условий выхода из ЕС

Соединенное Королевство не выполняет соглашение по выходу из ЕС, заявил министр-делегат при министре по делам Европы и иностранных дел Франк Риестер.

Соединенное Королевство не выполняет соглашение по выходу из ЕС, заявил министр-делегат при министре по делам Европы и иностранных дел Франк Риестер.

По его словам, в ходе подписания соглашения о Brexit Париж потребовал предоставить 344 французским судам доступ в воды Джерси. Однако Британия существенно урезала этот список, сократив его до 41 корабля.

"Ограничение выдачи лицензий на рыбную ловлю противоречит соглашению, и мы четко заявили британцам о том, что оно должно соблюдаться", — заявил он.

Ранее два сторожевых корабля под флагами Британии выдвинулись к острову Джерси. Такое решение было принято после угроз со стороны Франции оставить регион без электроэнергии.