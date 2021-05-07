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11:35   7 Мая 2021
Политика

Милонов попросил РКН проверить зарубежные площадки в Сети "на предмет вмешательства"

Милонов попросил РКН проверить зарубежные площадки в Сети "на предмет вмешательства"

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов попросил главу Роскомнадзора Андрея Липова проверить новостные агрегаторы и соцсети "на предмет вмешательства во внутреннюю политику".

Парламентарий направил обращение в РКН с призывом провести проверку зарубежных площадок. Милонов попросил главу ведомства проверить соцсети, новостные агрегаторы и порталы, а также другие платформы на предмет манипуляций общественным мнением и подстрекательства к участию в несанкционированных митингах и шествиях.

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