Стратегические разработки могут помочь России сохранить статус сверхдержавы

Российские беспилотный подводный аппарат "Посейдон" и гиперзвуковая ракета "Циркон" помогут стране сохранить статус сверхдержавы. Об этом рассказал немецкий эксперт Томас Егер.

Российские беспилотный подводный аппарат "Посейдон" и гиперзвуковая ракета "Циркон" помогут стране сохранить статус сверхдержавы. Об этом рассказал немецкий эксперт Томас Егер.

Аналитик издания Focus оценил стратегические разработки РФ. По его мнению, они позволят России обеспечить безопасность государственного суверенитета. Егер отметил, что РФ модернизирует "потенциал стратегического устрашения".

Специалист не исключил возможности нанесения ядерного удара из глубин океана с помощью "Посейдона". Скорость ракеты "Циркон" говорит о невозможности отразить ее удар, констатировал немецкий эксперт. Президент России Владимир Путин ведет страну к новому этапу внутренней и внешней политики, резюмировал немецкий эксперт.